20 ноября 2019



В Орловской области торжественно открыли… туалет

Российские СМИ взорвала новость из Орловской области. В Должанском районе, конкретнее в Козьма-Демьяновской средней школе впервые за все время её существования, а это без малого 145 лет, торжественно открыли туалет! “С завершением строительства школьников поздравили глава администрации Должанского района Борис Макашов, начальник отдела образования, молодёжной политики, физической культуры и спорта райадминистрации Светлана Куткова, главный специалист отдела Вера Медведева, главный специалист отдела архитектуры, строительства и ЖКХ Геннадий Дорофеев, директор Козьма-Демьяновской средней школы Наталия Полякова”, — пишет районная газета “Знамя труда”.

На полном серьезе издание отмечает, что теперь “условия обучения детей стали более комфортными, приближенными к современным условиям. И от детей, и от родителей звучали искренние слова признательности и благодарности в адрес районного руководства”.

Что характерно, “цена вопроса” составила без малого 1 миллион рублей. Возводился туалет хозспособом. На постройку, подключение к коммуникациям и внутренние отделочные работы понадобилось два месяца. И вишенка на торте — в ближайшее время теплый туалет появится в Никольской средней школе. Еще год школьникам придется ходить по нужде на мороз в Евлановской и Алексеевской основных школах. Там туалеты планируют построить лишь в 2020 году.

В областном центре строительство туалетов вообще не вошло в программу “Комфортная среда”. По мнению областных чиновников, справлять малую и большую нужду в кусты — это и есть истинный комфорт. Зато на строительство очередного фонтана в Орле запланировано потратить 150 миллионов рублей!

 

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Опубликовано 20 Ноя 2019 в 16:38. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 50

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