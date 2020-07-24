24 июля 2020



В Орловской области три выпускника получили по 100 баллов на нескольких ЕГЭ

Максимальное количество баллов по русскому языку и литературе набрали сразу две выпускницы: Студенникова Александра из Никольской средней школы Должанского района и Голятина Анна из Змиёвского лицея Свердловского района. А Никитченко Александр из лицея № 28 города Орла получил по 100 баллов по русскому языку и информатике.

Всего по итогу четырех экзаменов орловские школьники получили 76 стобалльных результатов: 56 – по русскому языку, 15 – по литературе, 4 – по информатике, 1 – по математике профильного уровня.

 

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Опубликовано 24 Июл 2020 в 17:49. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 53

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