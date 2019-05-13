13 мая 2019



В Орловской области три злоумышленницы ограбили пенсионерок

За одну ночь злоумышленницы дважды проникли в дома жительниц поселка Хомутово и под угрозой применения силы отобрали у пенсионерок имущество и деньги.

Как сообщает УМВД по Орловской области, три женщины, скрывавшие лица под самодельными масками, ночью проникли в дом гражданки 1928 года рождения. Выставив стекло, они открыли дверь изнутри и вошли в дом. Злоумышленницы стали требовать от испуганной пожилой женщины деньги. Однако у пенсионерки ничего ценного не оказалось, поэтому грабительницы забрали посуду, продукты питания, алкоголь и скрылись.

Через несколько минут подобным образом они проникли в дом гражданки 1935 года рождения и открыто похитили небольшую сумму денег, а также мобильный телефон, чтобы потерпевшая не смогла вовремя сообщить о преступлении.

Как только обе пенсионерки обратились в полицию, розыском подозреваемых занялись сотрудники МО МВД России «Новодеревеньковское».

По данным фактам следственным подразделением межмуниципального отдела полиции были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК Российской Федерации. Для их раскрытия были созданы две следственно-оперативные группы.

Местные полицейские установили, что в поле зрения экипажа ДПС, несущего службу в Новодеревеньковском районе, попадал автомобиль «ВАЗ-2109» синего цвета, которым управляла женщина, следовавшая из соседнего Верховского района. Похожую машину также видели неподалеку от места первого преступления.

Связавшись с коллегами из отделения МВД России по Верховскому району, полицейские выяснили личность гражданки, которая той ночью действительно подвозила трех женщин в посёлок Хомутово и обратно.

Постепенно, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, полицейские установили личности предполагаемых подозреваемых. Ими оказались две жительницы поселка Верховье 1989 и 1987 годов рождения и их знакомая из Ливенского района 1998 года рождения.

В беседе со следователем женщины признались в причастности к противоправным деяниям и рассказали, где находится похищенное имущество. Впоследствии его изъяли сотрудники полиции.

В настоящее время злоумышленницам предъявлено обвинение. Двум из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, третьей — в виде домашнего ареста.

Полицейские проверяют обвиняемых на причастность к другим подобным преступлениям.

По информации пресс-службы УМВД России по Орловской области

 

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Опубликовано 13 мая 2019 в 11:52. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

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