В Орловской области труп коровы пролежал в реке целую неделю

В Новосильском районе Орловской области местные жители нашли в реке труп коровы и сообщили об этом властям. Погибшую скотину достали из воды и отправили для утилизации на ветсанутильзавод. Между тем, ветслужба и полиция начали расследование — отчего погибло животное и нет ли угрозы распространения инфекции.

В результате совместных действий удалось найти хозяина коровы. Он пояснил, что животное, переплывая реку, утонуло еще 7 дней назад. Владелец животного не поставил об этом в известность специалистов ветлужбы. В итоге в отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении. Кроме того, что потеря животного и так пробила существенную брешь в семейном бюджете, мужчину ждут новые траты. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от трех тысяч до четырех тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе управления ветеринарии.

 

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Опубликовано 28 Апр 2017 в 13:02. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 26

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