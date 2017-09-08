В Орловской области целый месяц будут ловить браконьеров

С 1 по 30 ноября на территории Орловской области планируется провести оперативно-профилактическую операцию «Браконьер», — сообщили в пресс-службе облправительства.

Операция будет проводиться Орелоблэконадзором совместно с полицией. Это уже не первый совместный проект двух ведомств — в сентябре этого года люди в погонах и стражи экологии совместно провели операцию «Ночной охотник» по выявлению и пресечению нарушений правил охоты. Напомним, тогда по результатам рейдов были составлены 2 протокола за нахождение в автомобиле с расчехленным охотничьим оружием.

Орелоблэконадзор предупреждает, что незаконная охота с применением механического транспортного средства предусматривает наложение штрафа в размере до двухсот тысяч рублей, либо арест на срок до шести месяцев. Орловцев просят не оставаться безучастными и помочь в борьбе с браконьерством. В случае обнаружения правонарушений, местных жителей просят сообщать по телефону горячей линии охотнадзора: 8-920-082-00-70.