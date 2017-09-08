В Орловской области циркулируют вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирус и метапневмовирус

В Орловской области заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями находится на неэпидемическом уровне, информирует региональное управление Роспотребнадзора.

С 6 по 12 ноября в области зарегистрировано 3 349 случаев заболеваний ОРВИ, дети в возрасте до 14 лет составили 62,6% от общего числа заболевших.

По данным лабораторного мониторинга, в настоящее время заболеваемость ОРВИ обусловлена циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии (у больных идентифицированы вирусы парагриппа 1 и 3 типа, аденовирусы, РС-вирус, метапневмовирус).

Управление Роспотребнадзора по Орловской области напоминает, что вакцина против гриппа эффективно обеспечивает защиту от штаммов вирусов гриппа, которые являются актуальными в текущем эпидсезоне.