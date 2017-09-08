В Орловской области циркулируют вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирус и метапневмовирус

В Орловской области заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями находится на неэпидемическом уровне, информирует региональное управление Роспотребнадзора.

С 6 по 12 ноября в области зарегистрировано 3 349 случаев заболеваний ОРВИ, дети в возрасте до 14 лет составили 62,6% от общего числа заболевших.

По данным лабораторного мониторинга, в настоящее время заболеваемость ОРВИ обусловлена  циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии (у больных идентифицированы вирусы парагриппа 1 и 3 типа, аденовирусы, РС-вирус, метапневмовирус).

Управление Роспотребнадзора по Орловской области напоминает, что вакцина против гриппа эффективно обеспечивает защиту от штаммов вирусов гриппа, которые являются актуальными в текущем эпидсезоне.

 

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Опубликовано 13 Ноя 2017 в 13:55. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 51

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