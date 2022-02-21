21 февраля 2022



В Орловской области «Творческим людям» дадут миллион рублей

Более 1 млн рублей в Орловской области направят на поддержку «Творческих людей». Таков объем финансирования регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» в этом году.

Как сообщает официальный Портал Орловской области, в 2022 году будут вручены шесть личных премий лучшим работникам сельских учреждений культуры и оказана поддержка восьми сельским учреждениям культуры.

Кроме того, на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров уже началось обучение 242 работников культуры региона.

В 2021 году сертификаты на личную премию в размере 50 тысяч рублей были вручены шести работникам учреждений культуры из четырех районов области. Оказана поддержка восьми лучшим сельским учреждениям культуры.

Повысили квалификацию 239 работников культуры.

 

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Опубликовано 21 Фев 2022 в 14:46. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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