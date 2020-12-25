В Орловской области тяжелая ситуация по АЧС

Руководитель регионального Россельхознадзора Евгений Чёрный оценил ситуацию по АЧС в наших областях как тяжелую. Так, в Курском и Фатежском районах Курской области за последние два месяца было зарегистрировано два инфицированных объекта (мясоперерабатывающие предприятия ООО «Агро Инвест», ООО «Митко») и три эпизоотических очага на крупных свиноводческих предприятиях, имеющих III и IV уровень биологической защиты (ООО «Реут», ООО «Мироторг — Курск»). Только в очагах ООО «Реут» отчуждено и уничтожено 61,8 тыс. голов животных. При зачистке инфицированных объектов изъято и утилизировано путём сжигания порядка 657 тонн продукции свиноводства.

Африканская чума свиней была ввезена на территорию региона в ООО «Агро Инвест» вместе с инфицированной продукцией, поступившей из Тверской области. Благодаря информационной системе «Меркурий» удалось оперативно установить хозяйственные связи предприятия, выявить ещё один инфицированный объект (ООО «Митко») и провести работу по недопущению оборота небезопасной продукции.

Вместе с тем, череда вспышек в ООО «Реут» явилась следствием как нарушения санитарно-пропускного режима на производственных площадках, так и неисполнения мероприятий по отчуждению животных в установленные сроки.

За нарушение правил борьбы с карантинными и особо опасными болезнями животных к административной ответственности привлечены ООО «Реут» и ОБУ «СББЖ Фатежского района».

В настоящее время государственная ветеринарная служба в полном взаимодействии с хозяйствующим субъектом проводит мероприятия по ликвидации и недопущению распространения АЧС в третьем очаге — на откормочной площадке Хмелевое ООО «Мираторг-Курск». До 31 декабря (дата определена решением Управления Россельхознадзора) здесь планируется уничтожить 10,5 тыс. голов свиней.

По мнению Чёрного, чтобы не допустить подобного развития событий на территории Орловской области, необходимо, во-первых, усилить контроль за оборотом продукции свиноводства, в том числе на ярмарках выходного дня. Во-вторых, вернуться к вопросу развития альтернативного животноводства в личных подсобных хозяйствах. В 2020 году ведомство провело проверки 58 ЛПХ, 16 из которых находились в десятикилометровых буферных зонах предприятий, имеющих III и IV уровень биологической защиты. Результаты неутешительные. Хозяйства не соблюдают элементарные ветеринарно-санитарные правила. В отношении граждан составлен 51 протокол. Кроме того, проверки показали, что в регионе отсутствует достоверный учет свиней, ветеринарные обработки и профилактические мероприятия проводятся ветслужбой не в полном объеме.

Не может не вызывать тревогу и ситуация с распространяем вируса АЧС среди диких кабанов. Из трёх очагов АЧС, зарегистрированных на территории нашей области в текущем году, два было выявлено именно в дикой фауне в Корсаковском и Мценском районах.

В Россельхознадзоре уверены, пока вирус циркулирует в дикой фауне, промышленные предприятия и в ЛПХ будут находиться под постоянной угрозой заноса АЧС. Исправить ситуацию может регуляция численности дикого кабана. Однако на протяжении последних лет плотность популяции дикого кабана на территории Орловской области превышает рекомендуемый Министерством природных ресурсов и экологии РФ показатель — 0,25 особей на 1000 га и составляет 0,4 особи.