В Орловской области убило рабочего

Возбуждено уголовное дело по факту смерти работника АОНП «Успенское». Как уточнили в пресс-службе СК РФ, усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Было установлено, что 12 июля 2018 года в Ливенском районе при ремонте кормораздаточника получил травму механизатор. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. По данным следствия, потерпевший был допущен к работе с грузоподъемным оборудованием без прохождения соответствующего обучения и инструктажа по охране труда.