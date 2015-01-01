В Орловской области убит ветеран Великой Отечественной войны

По факту убийства ветерана Великой Отечественной войны возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы СУ СК по Орловской области, 1 апреля 2017 года в лесополосе вблизи деревни Казначеево Орловского района с признаками насильственной смерти было обнаружено тело 90-летнего местного жителя – ветерана Великой Отечественной войны.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Предварительно установлено, что в ночь с 31 марта на 1 апреля 2017 года сгорел дом потерпевшего, в котором он проживал один. Причина пожара устанавливается. Возможно, дом сгорел в результате поджога лицом, причастным к убийству ветерана.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установления лица, совершившего преступление. Расследование уголовного дела продолжается.

 

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Опубликовано 03 Апр 2017 в 12:55. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 87

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