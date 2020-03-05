В Орловской области участковые дарят женщинам цветы и открытки

В рамках всероссийской акции МВД «8 Марта — в каждый дом» участковые уполномоченные полиции вышли на улицы областного центра, чтобы поздравить женщин с приближающимся весенним праздником.

Так, участковые уполномоченные майор полиции Андрей Соколов и лейтенант полиции Роман Трубин подготовили для жительниц вверенных им участков сюрприз. Полицейские вручили дамам символ главного женского праздника – тюльпаны, яркие памятки-визитки с добрыми пожеланиями и своими контактными данными. Кроме того, сотрудники полиции разместили информационные памятки на стендах возле подъездов жилых домов, а также напомнили женщинам о бдительности и основных правилах безопасного поведения.

Акция «8 Марта — в каждый дом» продолжается во всех районах Орловской области, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.