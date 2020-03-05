5 марта 2020



В Орловской области участковые дарят женщинам цветы и открытки

В рамках всероссийской акции МВД «8 Марта — в каждый дом» участковые уполномоченные полиции вышли на улицы областного центра, чтобы поздравить женщин с приближающимся весенним праздником.

Так, участковые уполномоченные майор полиции Андрей Соколов и лейтенант полиции Роман Трубин подготовили для жительниц вверенных им участков сюрприз. Полицейские вручили дамам символ главного женского праздника – тюльпаны, яркие памятки-визитки с добрыми пожеланиями и своими контактными данными. Кроме того, сотрудники полиции разместили информационные памятки на стендах возле подъездов жилых домов, а также напомнили женщинам о бдительности и основных правилах безопасного поведения.

Акция «8 Марта — в каждый дом» продолжается во всех районах Орловской области, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

 

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Опубликовано 05 Мар 2020 в 12:41. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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