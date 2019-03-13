В Орловской области ухудшилась эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции

Об эпидситуации по распространению ВИЧ-инфекции в Орле и области на вчерашнем совещании главы администрации города Орла рассказала Юлия Сидорина — врач-эпидемиолог Орловского центра СПИД.

По состоянию на 1 марта 2019 года, пораженность ВИЧ составила 323,6 на 100 тыс. человек, или 0,3% населения области. Случаи инфекции зарегистрированы на всех административных территориях региона. По абсолютным показателям лидирующее положение занимает город Орел, Мценский и Орловский районы.

Среди общего числа инфицированных ВИЧ в 2018 году мужчины составили 61,2%, женщины — 38,8%.

В последние годы наблюдается «перемещение» ВИЧ в более старшие возрастные группы. Так, если в 2000 году более 85% больных получали диагноз ВИЧ-инфекция в возрасте 18-29 лет, а на долю подростков в возрасте 15-17 лет приходилось почти 8% вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции, то по итогам 2018 года эти группы составили 19,6%.

В 2018 году ВИЧ-инфекция преимущественно выявлялась среди лиц в возрасте 30-39 лет (46,8%) и 40-49 лет (23,7%). Увеличение доли новых выявленных случаев наблюдается и в более старших возрастных группах, также участились случаи инфицирования ВИЧ половым путем граждан преклонного возраста.

Среди впервые выявленных в 2018 году ВИЧ-позитивных с установленным фактором риска заражения 55,4% инфицированы при половых контактах, 37,0% — при употреблении наркотиков.

Узнать свой ВИЧ-статус может каждый. Для этого необходимо обратиться в Орловский центр СПИД (ул. Лескова, 31) и сдать кровь для проведения сокращённого или полного исследования. Услуга оказывается по вторникам с 9.00 до 11.00. Требуется предварительная запись по телефону 59-42-78.