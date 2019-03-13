13 марта 2019



В Орловской области ухудшилась эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции

Об эпидситуации по распространению ВИЧ-инфекции в Орле и области на вчерашнем совещании главы администрации города Орла рассказала Юлия Сидорина — врач-эпидемиолог Орловского центра СПИД.

По состоянию на 1 марта 2019 года, пораженность ВИЧ составила 323,6 на 100 тыс. человек, или 0,3% населения области. Случаи инфекции зарегистрированы на всех административных территориях региона. По абсолютным показателям лидирующее положение занимает город Орел, Мценский и Орловский районы.

Среди общего числа инфицированных ВИЧ в 2018 году мужчины составили 61,2%, женщины — 38,8%.

В последние годы наблюдается «перемещение» ВИЧ в более старшие возрастные группы. Так, если в 2000 году более 85% больных получали диагноз ВИЧ-инфекция в возрасте 18-29 лет, а на долю подростков в возрасте 15-17 лет приходилось почти 8% вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции, то по итогам 2018 года эти группы составили 19,6%.

В 2018 году ВИЧ-инфекция преимущественно выявлялась среди лиц в возрасте 30-39 лет (46,8%) и 40-49 лет (23,7%). Увеличение доли новых выявленных случаев наблюдается и в более старших возрастных группах, также участились случаи инфицирования ВИЧ половым путем граждан преклонного возраста.

Среди впервые выявленных в 2018 году ВИЧ-позитивных с установленным фактором риска заражения 55,4% инфицированы при половых контактах, 37,0% — при употреблении наркотиков.

Узнать свой ВИЧ-статус может каждый. Для этого необходимо обратиться в Орловский центр СПИД (ул. Лескова, 31) и сдать кровь для проведения сокращённого или полного исследования. Услуга оказывается по вторникам с 9.00 до 11.00. Требуется предварительная запись по телефону 59-42-78.

 

В двух орловских техникумах сиротам не выплачивали социальные стипендии
Режим работы почты в Орловской области с 11 по 13 июня
Орловцам рассказали, как правильно выбрать живую ель
Опубликовано 13 Мар 2019 в 14:32. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"