В Орловской области ухудшится погода

21 и 22 марта на территории Орловской области ожидаются неблагоприятные погодные явления.

По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 21 марта по 21 час 22 марта на территории области будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, на дорогах местами гололедица, днем умеренные, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, местами налипание мокрого снега. Ветер ночью юго-западный 6-11, днем северо-западный 10-15 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью -3°С…+2°С, днем +4°С…+9°С.

Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.

Главное управление МЧС России по Орловской области напоминает гражданам о соответствующих мерах безопасности.