21 марта 2019



В Орловской области ухудшится погода

21 и 22 марта на территории Орловской области ожидаются неблагоприятные погодные явления.

По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 21 марта по 21 час 22 марта на территории области будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, на дорогах местами гололедица, днем умеренные, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, местами налипание мокрого снега. Ветер ночью юго-западный 6-11, днем северо-западный 10-15 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью -3°С…+2°С, днем +4°С…+9°С.

Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.

Главное управление МЧС России по Орловской области напоминает гражданам о соответствующих мерах безопасности.

 

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Опубликовано 21 Мар 2019 в 14:21. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 31

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