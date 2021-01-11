В Орловской области указом Президента РФ назначены судьи
Указом Президента Российской Федерации от 02.01.2021 № 4 «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации» назначены:
судьей Орловского областного суда — Второва Наталья Николаевна (до назначения – судья Заводского районного суда г. Орла);
судьей Заводского районного суда г. Орла — Панина Светлана Александровна (до назначения — мировая судья судебного участка Кромского района Орловской области);
судьей Арбитражного суда Орловской области — Кияйкин Илья Валерьевич (до назначения – мировой судья судебного участка № 2 Орловского района Орловской области).
По информации пресс-службы Орловского областного суда