11 января 2021



В Орловской области указом Президента РФ назначены судьи

Указом Президента Российской Федерации от 02.01.2021 № 4 «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации» назначены:

судьей Орловского областного суда — Второва Наталья Николаевна (до назначения – судья Заводского районного суда г. Орла);

судьей Заводского районного суда г. Орла — Панина Светлана Александровна (до назначения — мировая судья судебного участка Кромского района Орловской области);

судьей Арбитражного суда Орловской области — Кияйкин Илья Валерьевич (до назначения – мировой судья судебного участка № 2 Орловского района Орловской области).

По информации пресс-службы Орловского областного суда

 

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Опубликовано 11 Янв 2021 в 15:42. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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