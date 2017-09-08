В Орловской области усилили борьбу с браконьерами

В регионе стартовала операция «Браконьер», в ходе которой жителей просят помочь стражам порядка с выявлением и пресечением нарушений правил охоты. Операция будет проводиться до конца ноября, — сообщили в пресс-службе облправительства.

О фактах нарушений охоты Орелоблэконадзор просит сообщать по телефону «горячей линии»: 8-920-082-00-70. Анонимность гарантирована. Кроме сотрудников эконадзора в операцию вовлечена орловская полиция и «Орелоблохотучреждение». В первую очередь внимание будет обращено на территории закрепленных охотничьих угодий.