В Орловской области усилили борьбу с браконьерами

В регионе стартовала операция «Браконьер», в ходе которой жителей просят помочь стражам порядка с выявлением и пресечением нарушений правил охоты. Операция будет проводиться до конца ноября, — сообщили в пресс-службе облправительства.

О фактах нарушений охоты Орелоблэконадзор просит сообщать по телефону «горячей линии»: 8-920-082-00-70. Анонимность гарантирована. Кроме сотрудников эконадзора в операцию вовлечена орловская полиция и «Орелоблохотучреждение». В первую очередь внимание будет обращено на территории закрепленных охотничьих угодий.

 

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Опубликовано 10 Ноя 2017 в 16:40. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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