25 апреля 2022



В Орловской области установили порядок назначения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет

Порядок и условия назначения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет утверждены указом губернатора Орловской области от 22 апреля 2022 г. № 181.

Документ разработан в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2022 года № 175 «О ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим детей».

Право на получение ежемесячной выплаты имеет один из родителей или иной законный представитель ребенка, являющийся гражданином Российской Федерации и постоянно проживающий на территории Российской Федерации.

Ежемесячная выплата осуществляется отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Орловской области.

Выплата назначается и выплачивается в размере:

50 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной в Орловской области на дату обращения за назначением ежемесячной выплаты, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Орловской области на дату обращения за назначением ежемесячной выплаты;

75 процентов величины прожиточного минимума для детей, если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения;

100 процентов величины прожиточного минимума для детей, если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 75 процентов величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения.

Размер ежемесячной выплаты подлежит перерасчету в беззаявительном порядке с 1 января года, следующего за годом обращения за назначением ежемесячной выплаты, исходя из ежегодного изменения величины прожиточного минимума для детей.

Ежемесячная выплата осуществляется с месяца достижения ребенком возраста восьми лет, но не ранее 1 апреля 2022 года, до достижения ребенком возраста семнадцати лет.

По заявлениям о назначении ежемесячной выплаты, поданным до 1 октября 2022 года, ежемесячная выплата осуществляется за прошедший период начиная с 1 апреля 2022 года, но не ранее месяца достижения ребенком возраста восьми лет.

По заявлениям, поданным начиная с 1 октября 2022 года, ежемесячная выплата осуществляется начиная с месяца достижения ребенком возраста восьми лет, если обращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев с этого месяца. В остальных случаях ежемесячная выплата осуществляется с месяца обращения за ее назначением.

В случае назначения ежемесячной выплаты гражданину, получающему ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет, предусмотренное Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», ежемесячная выплата производится за период, в который было выплачено ежемесячное пособие, в виде разницы между суммой назначенной ежемесячной выплаты и выплаченного ежемесячного пособия.

В случае наличия в семье нескольких детей в возрасте от восьми до семнадцати лет ежемесячная выплата осуществляется на каждого ребенка.

Ежемесячная выплата устанавливается на 12 месяцев. Назначение ежемесячной выплаты в очередном году осуществляется по истечении 12 месяцев со дня предыдущего обращения.

Ежемесячная выплата выплачивается за полный месяц независимо от даты рождения ребенка, даты исполнения семнадцати лет в конкретном месяце или даты обращения за назначением ежемесячной выплаты.

Заявление подается начиная с 1 мая 2022 года по типовой  форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2022 года  № 630 «Об утверждении основных требований  к порядку и условиям предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, примерного перечня документов (сведений), необходимых для назначения указанной ежемесячной выплаты, и типовой формы заявления о ее назначении».

 

В Орле водитель сбил на «зебре» двух женщин и скрылся
Роспотребнадзор забраковал всего один родник накануне Крещения
Фотофакт: в Орле продолжают высаживать пассажиров на проезжую часть
Опубликовано 25 Апр 2022 в 15:25. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

Комментарии закрыты.

Новости

Скандальное дело мэра! Последние новости: город Орел 2021! Громкое дело о дорогах!



ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



Сегодня депутаты Справедливой команды посетили строительный объект Красный мост. Работы не ведутся, строительная техника исчезла в неизвестном направлении… Депутаты Справедливой команды держат ситуацию на контроле.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"