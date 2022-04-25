В Орловской области установили порядок назначения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет

Порядок и условия назначения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет утверждены указом губернатора Орловской области от 22 апреля 2022 г. № 181.

Документ разработан в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2022 года № 175 «О ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим детей».

Право на получение ежемесячной выплаты имеет один из родителей или иной законный представитель ребенка, являющийся гражданином Российской Федерации и постоянно проживающий на территории Российской Федерации.

Ежемесячная выплата осуществляется отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Орловской области.

Выплата назначается и выплачивается в размере:

50 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной в Орловской области на дату обращения за назначением ежемесячной выплаты, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Орловской области на дату обращения за назначением ежемесячной выплаты;

75 процентов величины прожиточного минимума для детей, если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения;

100 процентов величины прожиточного минимума для детей, если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 75 процентов величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения.

Размер ежемесячной выплаты подлежит перерасчету в беззаявительном порядке с 1 января года, следующего за годом обращения за назначением ежемесячной выплаты, исходя из ежегодного изменения величины прожиточного минимума для детей.

Ежемесячная выплата осуществляется с месяца достижения ребенком возраста восьми лет, но не ранее 1 апреля 2022 года, до достижения ребенком возраста семнадцати лет.

По заявлениям о назначении ежемесячной выплаты, поданным до 1 октября 2022 года, ежемесячная выплата осуществляется за прошедший период начиная с 1 апреля 2022 года, но не ранее месяца достижения ребенком возраста восьми лет.

По заявлениям, поданным начиная с 1 октября 2022 года, ежемесячная выплата осуществляется начиная с месяца достижения ребенком возраста восьми лет, если обращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев с этого месяца. В остальных случаях ежемесячная выплата осуществляется с месяца обращения за ее назначением.

В случае назначения ежемесячной выплаты гражданину, получающему ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет, предусмотренное Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», ежемесячная выплата производится за период, в который было выплачено ежемесячное пособие, в виде разницы между суммой назначенной ежемесячной выплаты и выплаченного ежемесячного пособия.

В случае наличия в семье нескольких детей в возрасте от восьми до семнадцати лет ежемесячная выплата осуществляется на каждого ребенка.

Ежемесячная выплата устанавливается на 12 месяцев. Назначение ежемесячной выплаты в очередном году осуществляется по истечении 12 месяцев со дня предыдущего обращения.

Ежемесячная выплата выплачивается за полный месяц независимо от даты рождения ребенка, даты исполнения семнадцати лет в конкретном месяце или даты обращения за назначением ежемесячной выплаты.

Заявление подается начиная с 1 мая 2022 года по типовой форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2022 года № 630 «Об утверждении основных требований к порядку и условиям предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, примерного перечня документов (сведений), необходимых для назначения указанной ежемесячной выплаты, и типовой формы заявления о ее назначении».