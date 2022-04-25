25 апреля 2022



В Орловской области установили сроки весенней охоты

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал соответствующий указ от 20 апреля 2022 г. № 179.

Согласно указу, сроки весенней охоты на селезней уток с использованием живых подсадных (манных) уток установлены с предпоследней субботы марта по 10 мая включительно на территории охотничьих угодий области.

На территории охотничьих угодий, расположенных в южной зоне (Болховский, Верховский, Глазуновский, Дмитровский, Должанский, Залегощенский, Знаменский, Колпнянский, Краснозоренский, Кромской, Ливенский, Малоархангельский, Мценский, Новодеревеньковский, Новосильский, Покровский, Свердловский, Сосковский, Троснянский, Урицкий, Хотынецкий, Шаблыкинский районы и Орловский муниципальный округ) устанавливаются следующие сроки весенней охоты:

на водоплавающую дичь (гуси, селезни уток) продолжительностью 10 календарных дней с первой субботы апреля;

на боровую дичь (тетерев и вальдшнеп) продолжительностью 10 календарных дней со второй субботы апреля.

На территории охотничьих угодий, расположенных в северной зоне (Корсаковский район), весенняя охота разрешена:

на водоплавающую дичь (гуси, селезни уток) продолжительностью 10 календарных дней со второй субботы апреля;

на боровую дичь (тетерев и вальдшнеп) продолжительностью 10 календарных дней с третьей субботы апреля.

 

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Опубликовано 25 Апр 2022 в 15:16. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 6

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