В Орловской области установлен новый прожиточный минимум пенсионера

На 2020 финансовый год величина прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии определена в размере 8 744 рубля.

С 1 января 2019 года изменились правила предоставления неработающим пенсионерам социальной доплаты к пенсии до прожиточного минимума пенсионера. По прежним правилам социальная доплата к пенсии предоставлялась с целью доведения общей суммы материального обеспечения пенсионера до прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе его проживания. В соответствии с новыми правилами социальная доплата к пенсии предоставляется таким образом, что сумма индексации текущего года выплачивается сверх величины прожиточного минимума пенсионера.

На сегодня в Орловской области количество получателей социальной доплаты к пенсии составляет 21,5 тыс.человек. Это 10 % от общего числа неработающих пенсионеров.

Социальная доплата до прожиточного минимума выплачивается только неработающим пенсионерам. Если пенсионер, получающий социальную доплату к пенсии, устраивается на работу, он обязан незамедлительно сообщить об этом в Управление ПФР по месту жительства.

В противном случае нарушение повлечет за собой уголовную ответственность по части 1 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество». Кроме того, пенсионеру придется компенсировать государству всю сумму переплаты, информирует Отделение ПФР по Орловской области.