В Орловской области установят еще два памятника

9 декабря, в День Героев Отечества, в 11.00 возле деревни Сивкова Болховского района, состоится торжественное открытие памятника на месте гибели Алексея Ломакина. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство гвардии красноармейцу Алексею Максимовичу Ломакину было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

В этот же день, в 12.00 в селе Башкатово Мценского района на воинском мемориале будет установлен памятник Советскому солдату. Во время Великой Отечественной войны в районе села Башкатово погибло более батальона бойцов и командиров Красной армии. Участники поискового отряда «Безымянный солдат» РАНХиГС провели работу с архивными документами и нашли первоначальные места гибели и захоронения бойцов в районе села Башкатово. Планируется перенести эти останки к данному мемориалу.

Новый монумент станет первым из серии памятников, которые будут установлены в рамках проекта Российского военно-исторического общества, реализуемого на территории Орловской области, который посвящен событиям Великой Отечественной войны. В 2018 году проект будет продолжен, — уточнили в пресс-службе облправительства.

 

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Опубликовано 08 Дек 2017 в 17:53. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 30

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