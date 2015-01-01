В Орловской области утвердили нормативы на ОДН по электроэнергии

Соответствующий документ опубликован на портале Орловской области. Нормативы потребления электроэнергии для содержания общего имущества в многоквартирном доме определены расчетным методом. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования, однако распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. То есть январские квитанции орловцам пересчитают по февральскому постановлению.

В зависимости от категории жилых помещений нормативы существенно различаются.

Многоквартирные жилые дома, оснащенные осветительными установками — 1,06

Многоквартирные жилые дома, оснащенные осветительными установками, силовым оборудованием лифтов — 1,86

Многоквартирные жилые дома, оснащенные осветительными установками, насосным оборудованием холодного и (или) горячего водоснабжения, с другим оборудованием, без силового оборудования лифтов — 1,14

Многоквартирные жилые дома, оснащенные осветительными установками, с силовым оборудованием лифтов, насосным оборудованием холодного и горячего водоснабжения, с другим оборудованием — 2,13

Что характерно, в документе уточняется, что при определении перечня помещений, входящих в состав общего имущества, площади которых применяются при расчете платы за электроснабжение ОДН управляющим компаниям необходимо руководствоваться техническим паспортом многоквартирного дома, а также не включать в расчет помещения, в которых существующей системой инженерных коммуникаций не предусмотрено электроснабжение.

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