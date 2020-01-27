В Орловской области увеличилась стоимость родового сертификата

С 1 января 2020 года увеличен объем услуг, которые медицинские организации оказывают беременным женщинам за счет средств родового сертификата. Теперь, помимо медицинской помощи, женщины смогут получить правовую, психологическую, медико-социальную помощь.

Теперь цена родового сертификат составляет 12 000 рублей, из которых:

— 4 тыс. рублей приходятся на дородовый период (3 тыс. рублей — на медпомощь, 1 тыс. рублей – на оказание правовой, психологической и медико-социальной помощи),

— 6 тыс. рублей — оплата медпомощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период,

— 2 тыс. рублей — медосмотр ребенка в первый год жизни

«Родовый сертификат» — приоритетное направление национального проекта «Здоровье». Благодаря программе «Родовый сертификат» Фонд социального страхования Российской Федерации оплачивает расходы на медицинскую помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров.

Право на получение родового сертификата имеют все женщины, являющиеся гражданами Российской Федерации, в том числе военнослужащие, работающие и неработающие, несовершеннолетние, а также иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории России на законных основаниях, имеющие полис ОМС.

— В 2019 году в регионе выдано 18,5 тысячи бланков родовых сертификатов. На счета медицинских организаций Орловской области перечислено отделением Фонда порядка 59 млн рублей за фактически оказанные медицинские услуги, — отметил управляющий Орловским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Олег Ревякин.

По информации Орловского регионального отделения Фонда