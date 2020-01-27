27 января 2020



В Орловской области увеличилась стоимость родового сертификата

С 1 января 2020 года увеличен объем услуг, которые медицинские организации оказывают беременным женщинам за счет средств родового сертификата. Теперь, помимо медицинской помощи, женщины смогут получить правовую, психологическую, медико-социальную помощь.

Теперь цена родового сертификат составляет 12 000 рублей, из которых:

— 4 тыс. рублей приходятся на дородовый период (3 тыс. рублей — на медпомощь, 1 тыс. рублей – на оказание правовой, психологической и медико-социальной помощи),

— 6 тыс. рублей — оплата медпомощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период,

— 2 тыс. рублей — медосмотр ребенка в первый год жизни

«Родовый сертификат» — приоритетное направление национального проекта «Здоровье». Благодаря программе «Родовый сертификат» Фонд социального страхования Российской Федерации оплачивает расходы на медицинскую помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров.

Право на получение родового сертификата имеют все женщины, являющиеся гражданами Российской Федерации, в том числе военнослужащие, работающие и неработающие, несовершеннолетние, а также иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории России на законных основаниях, имеющие полис ОМС.

— В 2019 году в регионе выдано 18,5 тысячи бланков родовых сертификатов. На счета медицинских организаций Орловской области перечислено отделением Фонда порядка 59 млн рублей за фактически оказанные медицинские услуги, — отметил управляющий Орловским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Олег Ревякин.

По информации Орловского регионального отделения Фонда

 

Орловский городской парк закрывает летний сезон
В Орловской области ветеран ОВД организовал выставку фалеристики (+6)
Программа мероприятий на новогоднем ледовом катке в Орле (6+)
Опубликовано 27 Янв 2020 в 16:30. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

Комментарии закрыты.

Новости

Критический взгляд депутата Рыбакова на инвест послание Клычкова. Основные тезисы



Часть 2. Инвестиционное послание Клычкова без прикрас. Критический взгляд депутата Рыбакова.



Часть 1. Инвестиционное послание Клычкова. Критический взгляд депутата Рыбакова.



Депутат Рыбаков: транспортная проблема микрорайона Лужки



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"