В Орловской области увеличили размер вознаграждения за добровольно сданные боеприпасы и оружие

Изменения в постановление правительства Орловской области от 8 апреля 2013 года №120 предусматривают новый порядок выплаты гражданам вознаграждения за добровольно сданные незаконно хранящиеся оружие, его основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства.

Теперь денежное вознаграждение выплачивается в следующих размерах:

боевое ручное стрелковое оружие – 15 000 рублей за одну единицу;

охотничье и спортивное оружие с нарезным стволом, а также комбинированное оружие, в том числе обрезы указанного оружия, – 10 000 рублей за одну единицу;

охотничье пневматическое (свыше 7,5 Дж), огнестрельное гладкоствольное оружие, спортивное гладкоствольное оружие, в том числе обрезы указанного оружия, огнестрельное оружие ограниченного поражения 8 000 рублей за одну единицу;

ручное реактивное оружие, гранатометы – 15 000 рублей за одну единицу;

газовые револьверы, пистолеты, в том числе с измененными тактико-техническими характеристиками, – 5 000 рублей за одну единицу;

взрывчатые вещества (кроме пороха) – 1 500 рублей за 100 грамм;

самодельное огнестрельное оружие – 2 000 рублей за одну единицу;

детонаторы – 500 рублей за одну единицу;

порох – 50 рублей за 100 грамм;

боеприпасы к оружию с нарезным стволом – 30 рублей за одну единицу;

боеприпасы к гладкоствольному оружию – 15 рублей за одну единицу;

основные части огнестрельного оружия (ствол, затвор (затворная рама), ударно-спусковой механизм, возвратный механизм, барабан, рамка, ствольная коробка) – в размере 30% от суммы денежного вознаграждения, установленного за добровольную сдачу конкретного вида оружия.

По вопросам добровольной сдачи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств необходимо обращаться в территории органы МВД: 43-36-22, 40-09-02 (УМВД России по г. Орлу); 55-21-34 (дежурный отдел полиции №1 по Железнодорожному району); 76-26-40, 40-00-71 ( дежурный отдел полиции №2 по Заводскому району); 36-02-02, 33-08-18 (дежурный отдел полиции №3 по Северному району).