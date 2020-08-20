20 августа 2020



В Орловской области увеличили размер вознаграждения за добровольно сданные боеприпасы и оружие

Изменения в постановление правительства Орловской области от 8 апреля 2013 года №120 предусматривают новый порядок выплаты гражданам вознаграждения за добровольно сданные незаконно хранящиеся оружие, его основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства.

Теперь денежное вознаграждение выплачивается в следующих размерах:

  • боевое ручное стрелковое оружие – 15 000 рублей за одну единицу;
  • охотничье и спортивное оружие с нарезным стволом, а также комбинированное оружие, в том числе обрезы указанного оружия, – 10 000 рублей за одну единицу;
  • охотничье пневматическое (свыше 7,5 Дж), огнестрельное гладкоствольное оружие, спортивное гладкоствольное оружие, в том числе обрезы указанного оружия, огнестрельное оружие ограниченного поражения 8 000 рублей за одну единицу;
  • ручное реактивное оружие, гранатометы – 15 000 рублей за одну единицу;
  • газовые револьверы, пистолеты, в том числе с измененными тактико-техническими характеристиками, – 5 000 рублей за одну единицу;
  • взрывчатые вещества (кроме пороха) – 1 500 рублей за 100 грамм;
  • самодельное огнестрельное оружие – 2 000 рублей за одну единицу;
  • детонаторы – 500 рублей за одну единицу;
  • порох – 50 рублей за 100 грамм;
  • боеприпасы к оружию с нарезным стволом – 30 рублей за одну единицу;
  • боеприпасы к гладкоствольному оружию – 15 рублей за одну единицу;
  • основные части огнестрельного оружия (ствол, затвор (затворная рама), ударно-спусковой механизм, возвратный механизм, барабан, рамка, ствольная коробка) – в размере 30% от суммы денежного вознаграждения, установленного за добровольную сдачу конкретного вида оружия.

По вопросам добровольной сдачи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств необходимо обращаться в территории органы МВД: 43-36-22, 40-09-02 (УМВД России по г. Орлу); 55-21-34 (дежурный отдел полиции №1 по Железнодорожному району); 76-26-40, 40-00-71 ( дежурный отдел полиции №2 по Заводскому району); 36-02-02, 33-08-18 (дежурный отдел полиции №3 по Северному району).

 

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Опубликовано 20 Авг 2020 в 12:19. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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