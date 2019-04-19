В Орловской области уже 7 случаев норовируса

В 2018 году на территории Орловской области было зарегистрировано 20 случаев норовирусной инфекции, что на 23 случая меньше, чем в 2017 году. Однако, за 3 месяца 2019 года зарегистрировано уже 8 случаев норовирусной инфекции. Как пояснили в Роспотребнадзоре, норовирусная инфекция – это острая кишечная инфекция вирусной этиологии. Впервые норовирус были выделен в 1972 году в городе Норволк, штат Огайо, США, в связи с чем сначала назывался Норволк-вирусом. Норовирусы очень заразны: всего 10-100 частиц вируса достаточно для заражения человека. Поэтому попадание этого вируса в детский коллектив очень часто ведет к быстрому распространению кишечной инфекции среди детей.

Источником инфекции является больной человек, от которого через предметы обихода норовирусы передаются здоровому человеку. Люди, инфицированные вирусом, способны заразить окружающих во время разгара заболевания и в течение следующих 48 часов. В некоторых случаях вирусы могут выводиться организма в течение 2-х недель после начала заболевания.

Пути передачи:

— пищевой, т.е. человек может заразиться, например, употребив в пищу немытые фрукты или овощи;

— водный, когда человек заражается, выпив некоторое количество жидкости, содержащей вирус;

— контактно-бытовой, когда вирус попадает в организм через немытые руки, предметы обихода, посуду и т.д.

Инкубационный период длится 24-48 часов.

Симптомы заболевания: однократная, но чаще многократная рвота, понос, сильная тошнота, повышение температуры. Норовирус чаще всего вызывает диарею и сильную рвоту, но иногда может быть и только рвота. Нарушения со стороны пищеварительной системы могут сопровождаться мышечными, головными болями и слабостью. Обычно симптомы норовирусной инфекции проходят сами через 12-72 часа. После болезни организм вырабатывает иммунитет к вирусу, но на очень короткий период, около 8 недель. После этого срока человек может снова заразиться норовирусом и заболеть.

Профилактика: в настоящее время вакцины от норовирусов не существует. Как и при любой кишечной инфекции следует выполнять следующие правила:

— соблюдение личной гигиены (тщательное мытье рук перед едой и приготовлением пищи, после туалета, после возвращения с улицы, смывание фекалий при закрытой крышке унитаза);

— тщательная обработка овощей и фруктов, употребление в пищу термически обработанных продуктов;

— употребление гарантированно безопасной воды и напитков (кипяченая вода, напитки в фабричной упаковке);

— при купании в водоемах и бассейнах не допускать попадания воды в рот.

Если в доме уже есть заболевший, необходимо выполнять следующие гигиенические мероприятия:

— тщательно мыть рук мылом, обрабатывать их спиртсодержащими кожными антисептиками, защищать руки перчатками при уходе за больными и при контактах с предметами в окружении больного;

— проводить обработку всех поверхностей, с которыми контактировал заражённый человек (корпус кровати, прикроватные столики, санузлы, ручки и т.д.) не менее чем один раз в день; учитывая высокую устойчивость вируса во внешней среде, уборку лучше проводить с хлорсодержащими дезинфицирующими средствами;

— посуду, моющиеся предметы, которыми пользовался больной, а также игрушки (если заболел ребёнок) необходимо кипятить;

— вещи, которые были запачканы рвотными массами, необходимо сразу стирать при температуре не менее 60º.

Норовирус и дети.

Как известно, маленькие дети тянут в рот разные предметы. Хорошо, если это происходит дома, и это чистые игрушки. Но бывает, что такое происходит на улице, на детской площадке и в других местах, где никто не поручится вам за чистоту предмета, взятого в рот. Именно поэтому у детей часто возникают кишечные инфекции. Кроме того, дети посещают организованные коллективы (детский сад, школа, кружок, детский лагерь и т.д.), где довольно быстро может произойти распространение любой инфекции.

В связи с тем, что норовирусной инфекцией чаще болеют дети, необходимо прививать ребенку навыки соблюдения правил личной гигиены (мыть руки, не брать с пола еду, не брать в рот что-то, что валялось на улице и т.д.). Помните, что главная защита от норовирусной инфекции и других кишечных инфекций, вызванные вирусами — это не только меры личной гигиенической профилактики, но и своевременное обращение за медицинской помощью в лечебно-профилактические учреждения, тем более, если это затрагивает детей!