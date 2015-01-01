В Орловской области работает уже более 80 онлайн-касс

В нашем регионе реестр контрольно-кассовой техники постоянно пополняется, и на данный момент в нем содержится уже 48 различных моделей касс. Операторами фискальных данных стали пять организаций, сообщает пресс-служба губернатора.

Напомним, что с 1 февраля 2017 года, по информации УФНС России по Орловской области, налогоплательщики не смогут зарегистрировать кассы старого образца, а с 1 июля 2017 года все предприниматели должны перейти на новые кассовые аппараты, за исключением индивидуальных предпринимателей, которым Законом разрешено не применять ККТ до 1 июля 2018 года.

Ознакомиться с моделями и ценами на них можно в специальном буклете в разделе «Новый порядок применения контрольно-кассовой техники» на сайте ФНС России.

Современные аппараты позволяют регистрировать кассы онлайн на интернет-сайте Федеральной налоговой службы, что значительно экономит время предпринимателей. Кроме того, налогоплательщики смогут лучше контролировать свой бизнес, применяя современные электронные устройства – мобильные телефоны и планшеты, а также избавиться от налоговых проверок благодаря оперативному получению ведомством информации о расчетах.

В свою очередь налоговые органы готовы обеспечивать налогоплательщикам максимально комфортные условия для перехода на новый порядок. Так, налоговиками принято решение временно освободить от ответственности за нарушение порядка применения контрольно-кассовой техники.

 

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Опубликовано 24 Янв 2017 в 13:25. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 34

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