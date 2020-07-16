16 июля 2020



В Орловской области ужесточится контроль за выполнением противоэпидемиологических требований

В Орловской области необходимо ужесточить контроль за выполнением противоэпидемиологических требований. Такое поручение дал профильным ведомствам губернатор на заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

В частности, речь шла о необходимости использования в учреждениях и организациях средств индивидуальной защиты, антисептиков, соблюдении социальной дистанции.

С 10 июля в регионе начали работу предприятия общественного питания. При этом важным условием этой работы является полный запрет на проведение в кафе и ресторанах массовых мероприятий и торжеств.

В ходе заседания штаба главой региона был сделан акцент на усилении контроля за соблюдением санитарно-противоэпидемических мероприятий в общественном транспорте, на рынках, ярмарках, в торговых центрах, при оказании услуг общественного питания, гостиничных, банковских услуг. В целях повышения результативности контрольных мероприятий в отношении нарушителей масочного режима рекомендовано активнее использовать механизм, предусматривающий фотофиксацию нарушения.

Особого внимания требует организация дезинфекционных мероприятий в местах общего пользования в многоквартирных домах и на открытых пространствах.

Напомним, режим повышенной готовности на территории региона продлен до 31 июля.

 

В Орле построят новое здание хореографической школы
ТУ Россельхознадзора советует орловцам отправиться в сад
Орловский ЗАГС временно изменил режим работы
Опубликовано 16 Июл 2020 в 13:44. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 54

Комментарии закрыты.

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"