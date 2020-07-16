В Орловской области ужесточится контроль за выполнением противоэпидемиологических требований

В Орловской области необходимо ужесточить контроль за выполнением противоэпидемиологических требований. Такое поручение дал профильным ведомствам губернатор на заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

В частности, речь шла о необходимости использования в учреждениях и организациях средств индивидуальной защиты, антисептиков, соблюдении социальной дистанции.

С 10 июля в регионе начали работу предприятия общественного питания. При этом важным условием этой работы является полный запрет на проведение в кафе и ресторанах массовых мероприятий и торжеств.

В ходе заседания штаба главой региона был сделан акцент на усилении контроля за соблюдением санитарно-противоэпидемических мероприятий в общественном транспорте, на рынках, ярмарках, в торговых центрах, при оказании услуг общественного питания, гостиничных, банковских услуг. В целях повышения результативности контрольных мероприятий в отношении нарушителей масочного режима рекомендовано активнее использовать механизм, предусматривающий фотофиксацию нарушения.

Особого внимания требует организация дезинфекционных мероприятий в местах общего пользования в многоквартирных домах и на открытых пространствах.

Напомним, режим повышенной готовности на территории региона продлен до 31 июля.