В Орловской области в 2019 году поставили на учёт 12 многоквартирных домов

Специалисты Кадастровой палаты рассказали, сколько в 2019 году новых домов поставили на учет. По Орлу и области это 12 многоквартирных домов — около 96 тысяч квадратных метров. В итоге в Кадастровой палате было зарегистрировано более 1500 квартир.

В Болховском микрорайоне на учет поставили два многоквартирных дома, в районе Алроса — три, также новые дома появились на улицах Михалицина и Гайдара. В Ливнах и Мценске зарегистрировали два новых дома.

Орловские застройщики чаще предлагают варианты только с черновой отделкой и базовыми несущими конструкциями, что дает возможность владельцам «собрать» дом своей мечты. Есть на орловском рынке и варианты с чистовой отделкой, бюджетные. Современные жилые комплексы создаются с учетом инфраструктуры, рядом часто есть игровые площадки, парковые зоны, ухоженная территория, парковка, магазины, отмечают специалисты Кадастровой палаты.

Детский сад в микрорайоне Болховском тоже поставили на кадастровый учет в текущем году.