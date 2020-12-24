В Орловской области в 2021 году на горячее питание учеников начальных классов выделят 313,5 млн рублей

Как сообщат официальный Портал Орловской области, глава региона Андрей Клычков подписал постановление об утверждении распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Орловской области на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Финансирование выделяется в рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей, воспитательной работы в образовательных организациях» государственной программы Орловской области «Образование в Орловской области».

Объем областных субсидий на организацию бесплатного горячего питания школьников начальных классов в 2021 году составит 313,5 млн рублей, в 2022 году – 324,9 млн рублей, в 2023 году – более 331 млн рублей.

Наибольший объем субсидий предусмотрен городу Орлу: в 2021 году – 150,1 млн рублей, в 2022 году – 157,7 млн рублей, в 2023 году – 160,8 млн рублей. Городу Ливны выделят субсидии в объеме 23,4 млн рублей в 2021 году, более 25 млн рублей — в 2022 году и 25,4 млн рублей — в 2023 году. Орловский район получит субсидии в объеме 21,5 млн рублей в 2021 году, 21,9 млн рублей — в 2022 году и 24,3 млн рублей — в 2023 году.