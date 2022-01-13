13 января 2022



В Орловской области в ближайшиe сутки ожидаются сильный ветер и осадки

14 и 15 января на территории Орловской области ожидаются неблагоприятные погодные явления.

По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 13 января по 21 час 14 января на территории области будет облачно, ночью выпадет небольшой снег, днем осадки в виде снега и мокрого снега, днем местами налипание мокрого снега, гололедица. Ветер западный 8-13 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -8°С…-13°С, к утру повышение до 0°С, днем 0°С…+3°С.

15 января выпадет небольшой снег. Ветер северо-западный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0°С…-5°С.

Неблагоприятные метеоусловия могут стать причиной чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.

Главное управление МЧС России по Орловской области обращает внимание жителей региона на соблюдение мер безопасности при нахождении на улице.

 

В Орле пройдет пятый Тургеневский праздник
Маленьким орловцам показали умения служебных собак
В Орле поймали с поличным автосервис, который сгружал отходы в контейнеры жителей
Опубликовано 13 Янв 2022 в 14:18. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

Комментарии закрыты.

Новости

Скандальное дело мэра! Последние новости: город Орел 2021! Громкое дело о дорогах!



ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



Сегодня депутаты Справедливой команды посетили строительный объект Красный мост. Работы не ведутся, строительная техника исчезла в неизвестном направлении… Депутаты Справедливой команды держат ситуацию на контроле.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"