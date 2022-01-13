В Орловской области в ближайшиe сутки ожидаются сильный ветер и осадки

14 и 15 января на территории Орловской области ожидаются неблагоприятные погодные явления.

По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 13 января по 21 час 14 января на территории области будет облачно, ночью выпадет небольшой снег, днем осадки в виде снега и мокрого снега, днем местами налипание мокрого снега, гололедица. Ветер западный 8-13 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -8°С…-13°С, к утру повышение до 0°С, днем 0°С…+3°С.

15 января выпадет небольшой снег. Ветер северо-западный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0°С…-5°С.

Неблагоприятные метеоусловия могут стать причиной чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.

Главное управление МЧС России по Орловской области обращает внимание жителей региона на соблюдение мер безопасности при нахождении на улице.