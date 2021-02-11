В Орловской области в этом году отремонтируют более 30 железнодорожных переездов
В рамках комплексного плана обеспечения безопасности движения на железнодорожных переездах на 2021 — 2022 годы, разработанного МЖД и правительством Орловской области, в текущем году в Орловском регионе планируется провести текущий ремонт 34 железнодорожных переездов.
В ходе работ будет заасфальтирована проезжая часть, находящаяся в зоне ответственности железнодорожников, обновлены дорожные знаки.
Ремонт будет проводиться в период специальных технологических «окон».
МЖД просит водителей с пониманием отнестись к работам, которые направлены на повышение безопасности движения на переездах.