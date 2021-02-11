11 февраля 2021



В Орловской области в этом году отремонтируют более 30 железнодорожных переездов

В рамках комплексного плана обеспечения безопасности движения на железнодорожных переездах на 2021 — 2022 годы, разработанного МЖД и правительством Орловской области, в текущем году в Орловском регионе планируется провести текущий ремонт 34 железнодорожных переездов.

В ходе работ будет заасфальтирована проезжая часть, находящаяся в зоне ответственности железнодорожников, обновлены дорожные знаки.

Ремонт будет проводиться в период специальных технологических «окон».

МЖД просит водителей с пониманием отнестись к работам, которые направлены на повышение безопасности движения на переездах.

 

 

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Опубликовано 11 Фев 2021 в 13:12. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 5

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