В Орловской области в этом году отремонтируют более 30 железнодорожных переездов

В рамках комплексного плана обеспечения безопасности движения на железнодорожных переездах на 2021 — 2022 годы, разработанного МЖД и правительством Орловской области, в текущем году в Орловском регионе планируется провести текущий ремонт 34 железнодорожных переездов.

В ходе работ будет заасфальтирована проезжая часть, находящаяся в зоне ответственности железнодорожников, обновлены дорожные знаки.

Ремонт будет проводиться в период специальных технологических «окон».

МЖД просит водителей с пониманием отнестись к работам, которые направлены на повышение безопасности движения на переездах.