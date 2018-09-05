В Орловской области в купальный сезон погибли 26 человек

Орловские спасатели назвали причины гибели людей на водоемах летом 2018 года: это личная неосторожность граждан, купание в необорудованных местах без соблюдения мер безопасности, нахождение на воде или отдых у водоемов в состоянии алкогольного опьянения, недостаточный контроль за детьми со стороны взрослых.

В летний период 2018 года на водных объектах области зарегистрированы 28 происшествий, при этом погибли 26 человек, спасены два человека.

В Орле погибли 8 человек, в Ливенском районе — 4 человека, в городе Ливны — 3 человека, в Орловском районе — 2 человека, по одному человеку — в Болховском, Глазуновском, Колпнянском, Краснозоренском, Малоархангельском, Новосильском, Покровском, Сосковском и Троснянском районах.