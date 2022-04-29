В Орловской области в полном объеме возобновили плановую госпитализацию

Такое решение приняли на заседании регионального оперативного штаба. Бюджетным учреждениям здравоохранения поручено с 28 апреля 2022 года возобновить плановую госпитализацию жителей региона в полном объеме с учетом выполнения противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции.

Из других решений штаба отметим еще два. Органам местного самоуправления муниципальных образований в целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции в период проведения мероприятий в рамках празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (парадов, других торжественных мероприятий, акции «Бессмертный полк») надлежит обеспечить соблюдение всех необходимых противоэпидемических (профилактических) требований, прежде всего в закрытых помещениях.

Профильному управлению поручено обеспечивать деятельность судебных участков области в штатном режиме, в том числе допуск в здания (помещения) судебных участков области лиц, не являющихся участниками судебных процессов.