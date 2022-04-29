29 апреля 2022



В Орловской области в полном объеме возобновили плановую госпитализацию

Такое решение приняли на заседании регионального оперативного штаба. Бюджетным учреждениям здравоохранения поручено с 28 апреля 2022 года возобновить плановую госпитализацию жителей региона в полном объеме с учетом выполнения противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции.

Из других решений штаба отметим еще два. Органам местного самоуправления муниципальных образований в целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции в период проведения мероприятий в рамках празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (парадов, других торжественных мероприятий, акции «Бессмертный полк») надлежит обеспечить соблюдение всех необходимых противоэпидемических (профилактических) требований, прежде всего в закрытых помещениях.

Профильному управлению поручено обеспечивать деятельность судебных участков области в штатном режиме, в том числе допуск в здания (помещения) судебных участков области лиц, не являющихся участниками судебных процессов.

 

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Опубликовано 29 Апр 2022 в 18:19. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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