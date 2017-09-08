В Орловской области в пожаре пострадали две женщины

12 октября в 00.35 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании жилого в деревне Нижний Туровец Покровского района.

К месту происшествия был незамедлительно направлен дежурный караул пожарно-спасательной части. К моменту прибытия пожарных дом уже горел открытым пламенем по всей площади, люди успели вовремя его покинуть.

На тушение дома были поданы два ствола. В результате пожара сгорела и обрушилась кровля на площади 63 квадратных метра, дом выгорел изнутри на такой же площади. Бригадой скорой медицинской помощи в хирургическое отделение Покровской центральной районной больницы были доставлены две пострадавшие женщины – 1948 и 1982 годов рождения. Предполагаемая причина пожара – аварийный режим работы электроустановки. Размер ущерба устанавливается, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Орловской области.

 

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Опубликовано 12 Окт 2017 в 11:59. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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