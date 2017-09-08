В Орловской области в суд направлено уголовное дело о двойном убийстве

Житель Орловской области предстанет перед судом за совершение двойного убийства и за два эпизода преступлений против собственности, сообщает СУ СК по Орловской области.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение документов), ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж), п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что 5 сентября 2016 года в поселке Змиевка обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретил на улице своего знакомого, с которым состоял в неприязненных отношениях. В процессе общения потерпевший в очередной раз оскорбительно выразился в адрес бывшей супруги обвиняемого. Обвиняемый достал нож и нанес обидчику более 20 ударов в область шеи и живота. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Обвиняемый покинул место происшествия и встретил старшего брата потерпевшего, который остановился с ним покурить. Обвиняемый, находясь в состоянии физической агрессии, достал нож и нанес мужчине более 10 ударов в область грудной клетки и живота. От полученных повреждений потерпевший скончался.

Благодаря слаженной работе следователей и оперативных сотрудников полиции злоумышленник был задержан по «горячим следам» и заключен под стражу.

В ходе предварительного следствия к возбужденному уголовному делу по убийству двух лиц были присоединены для дальнейшего расследования дополнительные эпизоды преступной деятельности обвиняемого: 18 августа 2016 года он похитил сумку с документами из машины сожителя своей бывшей супруги; 29 августа 2016 года после совместного распития спиртных напитков открыто похитил телефон ранее знакомого мужчины.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

 

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Опубликовано 16 Окт 2017 в 16:54. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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