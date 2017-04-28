В Орловской области в течение недели заблудились 12 грибников

Окончание минувшей недели было отмечено резким увеличением сообщений о потерявшихся грибниках. На их поиски были брошены силы экстренных служб и добровольцев, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
С 7 по 8 сентября велись поиски мужчины 1937 года рождения, жителя города Орла. Утром 7 сентября он отправился в Урицкий район за грибами. Вечером того же дня были организованы его поиски, так как он вовремя не вернулся домой. К поискам были привлечены сотрудники МЧС , полиции, лесничие, члены добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», — всего 39 человек и 9 единиц техники, в том числе беспилотный летательный аппарат. В 17.00 8 сентября мужчину нашли лесники у дороги на окраине лесополосы.
8 сентября в 15.59 сотрудники 22-й пожарно-спасательной части Знаменского района выезжали на поиски двух заблудившихся женщин 1970 и 1960 годов рождения. Женщин нашли в лесу около деревни Казановки.
В 19.29 поступило сообщение, что в лесу около села Кривцова в Болховском районе заблудились мужчина и женщина. К месту поиска выезжали сотрудники 14-й пожарно-спасательной части, полиции. Через несколько часов они были найдены.
В этот же день в 21.10 поступило сообщение о потерявшейся женщине, опять же около деревни Казановки. Для поиска было организовано взаимодействие с единой дежурно-диспетчерской службой Знаменского района, полицией, поисковым отрядом «Лиза Алерт», Национальным парком «Орловское полесье». К поискам привлекли 13 человек и три единицы техники. В 07.40 9 сентября женщина самостоятельно вышла из леса в населенном пункте Медведка Болховского района.
9 сентября в 06.59 сотрудники 22-й пожарно-спасательной части Знаменского района выезжали в район деревни Казановки, где в лесу вновь потерялась женщина. Приблизительно через полтора часа она вышла из леса самостоятельно.
В 17.10 снова в Знаменском районе потерялись пять человек. В 18.25 их нашли лесники.

 

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Опубликовано 11 Сен 2017 в 17:33. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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