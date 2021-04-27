В Орловской области в третьем квартале 2021 г. собрали налогов на треть больше

В Орловской области в третьем квартале текущего года собрали более 8,9 млрд рублей налогов.

Как сообщает УФНС, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, объем платежей увеличился более чем на треть или на 2,5 млрд рублей.

Поступления в федеральный бюджет составили около 3,7 млрд рублей, что в 1,8 раза выше, чем за отчетный период прошлого года (+1,6 млрд рублей).

В бюджет территории мобилизовано более 5,2 млрд рублей с превышением на 20,2% или в абсолютном выражении +883,3 млн рублей к показателям I квартала 2020 года.