В Орловской области в январе 2022 года собрали около 2,4 миллиарда рублей налогов

В январе 2022 года в Орловской области в консолидированный бюджет собрали около 2,4 млрд рублей, сообщает региональное УФНС.

По сравнению с январем 2021 года, объем платежей увеличился на четверть или на 493 млн рублей.

Поступления в федеральный бюджет за отчетный период составили около 1,3 млрд рублей или на 10% выше, чем годом ранее (+112,4 млн. рублей).

В бюджет территории мобилизовано более 1,1 млрд. рублей с превышением в 1,5 раза или в абсолютном выражении 380,9 млн рублей к показателям января 2021 года.