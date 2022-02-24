24 февраля 2022



В Орловской области в январе 2022 года собрали около 2,4 миллиарда рублей налогов

В январе 2022 года в Орловской области в консолидированный бюджет собрали около 2,4 млрд рублей, сообщает региональное УФНС.

По сравнению с январем 2021 года, объем платежей увеличился на четверть или на 493 млн рублей.

Поступления в федеральный бюджет за отчетный период составили около 1,3 млрд рублей или на 10% выше, чем годом ранее (+112,4 млн. рублей).

В бюджет территории мобилизовано более 1,1 млрд. рублей с превышением в 1,5 раза или в абсолютном выражении 380,9 млн рублей к показателям января 2021 года.

 

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Опубликовано 24 Фев 2022 в 12:46. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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