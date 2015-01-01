В Орловской области весеннее половодье прошло без ЧС

В Орловской области в ходе весеннего половодья чрезвычайных ситуаций и подтопления населенных пунктов не произошло, жизнеобеспечение населения не нарушалось.

По информации пресс-службы губернатора, по сравнению с прошлым годом, была увеличена группировка сил и средств до 4432 человек и 1105 единиц техники.

В целях своевременного реагирования на паводковую обстановку со 2 марта была организована работа оперативных групп муниципальных образований и пожарно-спасательных гарнизонов, проведение авиаразведки (с использованием беспилотных летательных аппаратов).

Пик весеннего половодья пришелся на 8 марта. С 9 марта уровень воды в реках стал понижаться. К 15 марта от воды освободились  три подтопленных низководных моста.

 

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Опубликовано 03 Апр 2017 в 12:46. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 18

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