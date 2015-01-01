В Орловской области весеннее половодье прошло без ЧС
В Орловской области в ходе весеннего половодья чрезвычайных ситуаций и подтопления населенных пунктов не произошло, жизнеобеспечение населения не нарушалось.
По информации пресс-службы губернатора, по сравнению с прошлым годом, была увеличена группировка сил и средств до 4432 человек и 1105 единиц техники.
В целях своевременного реагирования на паводковую обстановку со 2 марта была организована работа оперативных групп муниципальных образований и пожарно-спасательных гарнизонов, проведение авиаразведки (с использованием беспилотных летательных аппаратов).
Пик весеннего половодья пришелся на 8 марта. С 9 марта уровень воды в реках стал понижаться. К 15 марта от воды освободились три подтопленных низководных моста.
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