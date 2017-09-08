В Орловской области вновь ожидается ухудшение погодных условий

14 и 15 сентября в Орловской области прогнозируется возникновение неблагоприятных метеоявлений.

По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 14 сентября по 21 час 15 сентября на территории области переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшие, местами умеренные дожди, грозы. Ветер юго-западный ночью 8-13, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +9°С…+14°С, днем +18°С…+23°С.

В связи с неблагоприятным метеорологическим явлением вероятны происшествия, связанные с нарушением в функционировании объектов жизнеобеспечения, повреждением (обрывом) линий электропередач и воздушных линий связи, затруднениями в работе (передвижении) всех видов транспорта, ограничениями при проведении высотных работ, нарушениями в работе системы ЖКХ, дорожно-коммунальных служб, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.