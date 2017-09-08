В Орловской области вновь ожидается ухудшение погоды

18 и 19 сентября в Орловской области прогнозируется возникновение неблагоприятных метеоявлений.

По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 18 сентября по 21 час 19 сентября на территории области переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью переменный 8-13, местами порывы до 18, северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7°С…+12°С, днем +15°С…+20°С.

В связи с неблагоприятным метеорологическим явлением вероятны возникновения происшествий, связанных с нарушением в функционировании объектов жизнеобеспечения, повреждением (обрывом) линий электропередач и воздушных линий связи, затруднениями в работе (передвижении) всех видов транспорта, ограничениями при проведении высотных работ, нарушениями в работе системы ЖКХ, дорожно-коммунальных служб, информирует пресс-служба ГУ МЧС по Орловской области.