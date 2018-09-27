В Орловской области вновь ожидается усиление ветра
27 и 28 сентября в Орловской области прогнозируются неблагоприятные метеоявления.
По прогнозу Орловского гидрометцентра, с 21 часа 27 сентября по 21 час 28 сентября на территории области облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный ночью 7-12, днем 9-14, ночью местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +3°С…+8°С, днем +13°С…+18°С.
В связи с неблагоприятным метеорологическим явлением вероятны происшествия, связанные с нарушением в функционировании объектов жизнеобеспечения, повреждением (обрывом) линий электропередач и воздушных линий связи, затруднениями в работе (передвижении) всех видов транспорта, ограничениями при проведении высотных работ, нарушениями в работе системы ЖКХ, дорожно-коммунальных служб.
Региональное ГУ МЧС рекомендует гражданам соблюдать меры предосторожности.