В Орловской области вновь ожидается усиление ветра

27 и 28 сентября в Орловской области прогнозируются неблагоприятные метеоявления.

По прогнозу Орловского гидрометцентра, с 21 часа 27 сентября по 21 час 28 сентября на территории области облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный ночью 7-12, днем 9-14, ночью местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +3°С…+8°С, днем +13°С…+18°С.

В связи с неблагоприятным метеорологическим явлением вероятны происшествия, связанные с нарушением в функционировании объектов жизнеобеспечения, повреждением (обрывом) линий электропередач и воздушных линий связи, затруднениями в работе (передвижении) всех видов транспорта, ограничениями при проведении высотных работ, нарушениями в работе системы ЖКХ, дорожно-коммунальных служб.

Региональное ГУ МЧС рекомендует гражданам соблюдать меры предосторожности.