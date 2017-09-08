В Орловской области вновь прогнозируется ухудшение погодных условий

30 и 31 октября на территории Орловской области ожидаются неблагоприятные погодные явления, сообщает ГУ МЧС со ссылкой на прогноз Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

С 21 часа 30 октября по 21 час 31 октября на территории Орловской области будет облачно. Временами дожди, местами небольшие, днем в отдельных районах с мокрым снегом, днем местами налипание мокрого снега. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 8-13, днем местами порывы до 20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0°С…+5°С.

Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, дорожно-транспортных происшествий.