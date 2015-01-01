В Орловской области водитель вынудил сотрудников ДПС применить табельное оружие

В ходе операции «Нетрезвый водитель» сотрудники ДПС были вынуждены применить табельное оружие.

В минувшие выходные сотрудники УГИБДД проводили плановую операцию «Нетрезвый водитель». Как сообщает пресс-служба УМВД по Орловской области, на автодороге «Орёл-Брянск» сотрудники ДПС попытались остановить «ВАЗ 2110». Однако водитель автомобиля не выполнил законные требования сотрудников полиции и продолжил движение, пытаясь скрыться. Инспекторы дорожно — патрульной службы организовали преследование транспортного средства с использованием световых и звуковых сигналов. На помощь коллегам прибыли ещё два экипажа ДПС.

Водитель не реагировал на неоднократные требования остановиться, тем самым создавая реальную угрозу для жизни и здоровья других участников дорожного движения.  Полицейские были вынуждены применить табельное оружие. После прицельных выстрелов по колесам автомобиль был остановлен.

Как выяснилось, автомашиной управлял 22-летний водитель, не имеющий прав. В отношении нарушителя были составлены административные протоколы по ч. 2 ст. 12. 7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами» и ч. 2 ст. 12.25  КоАП  РФ «Невыполнение законного требования сотрудника полиции или должностного лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере транспорта, об остановке транспортного средства».

По факту применения табельного оружия сотрудниками ДПС проводится проверка.

 

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Опубликовано 18 Янв 2017 в 12:33. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 22

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