В Орловской области водителей такси и маршруток обязали работать в масках
В Орловской области вводится запрет на осуществление деятельности пассажирских перевозчиков и легковых такси без использования водителями средств индивидуальной защиты.
В этой связи водители транспортных средств, осуществляющие пассажирские перевозки, обязаны использовать средства индивидуальной защиты (одноразовые маски, перчатки), а также проводить регулярную обработку рук кожными антисептиками или дезинфицирующими салфетками.
Перед правоохранительными органами поставлена задача контролировать выполнение перевозчиками решений регионального штаба.
Помимо этого, планируется обязать граждан в обязательном порядке носить маски в магазинах, в общественном транспорте, в медицинских организациях, информирует администрация Орловской области.