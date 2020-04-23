В Орловской области водителей такси и маршруток обязали работать в масках

В Орловской области вводится запрет на осуществление деятельности пассажирских перевозчиков и легковых такси без использования водителями средств индивидуальной защиты.

В этой связи водители транспортных средств, осуществляющие пассажирские перевозки, обязаны использовать средства индивидуальной защиты (одноразовые маски, перчатки), а также проводить регулярную обработку рук кожными антисептиками или дезинфицирующими салфетками.

Перед правоохранительными органами поставлена задача контролировать выполнение перевозчиками решений регионального штаба.

Помимо этого, планируется обязать граждан в обязательном порядке носить маски в магазинах, в общественном транспорте, в медицинских организациях, информирует администрация Орловской области.