23 апреля 2020



В Орловской области водителей такси и маршруток обязали работать в масках

В Орловской области вводится запрет на осуществление деятельности пассажирских перевозчиков и легковых такси без использования водителями средств индивидуальной защиты.

В этой связи водители транспортных средств, осуществляющие пассажирские перевозки, обязаны использовать средства индивидуальной защиты (одноразовые маски, перчатки), а также проводить регулярную обработку рук кожными антисептиками или дезинфицирующими салфетками.

Перед правоохранительными органами поставлена задача контролировать выполнение перевозчиками решений регионального штаба.

Помимо этого, планируется обязать граждан в обязательном порядке носить маски в магазинах, в общественном транспорте, в медицинских организациях, информирует администрация Орловской области.

 

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Опубликовано 23 Апр 2020 в 13:17. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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