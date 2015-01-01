В Орловской области водительское удостоверение можно получить в МФЦ

С 1 февраля 2017 года государственную услугу по проведению экзаменов на право управления транспортным средством и выдаче водительских удостоверений (в части выдачи национальных водительских удостоверений при замене, утрате, хищении и международных водительских удостоверений) можно получить не только в подразделениях МРЭО ГИБДД, но и во всех многофункциональных центрах области.

Для этого с соответствующим пакетом документов необходимо обратиться в любой МФЦ, информирует региональное УГИБДД.