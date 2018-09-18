В Орловской области возбудили уголовное дело из-за больных свиней

Возбуждено уголовное дело по факту распространения вируса африканской чумы свиней, — сообщили в пресс-службе СК РФ. Дело расследуется по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 249 УК РФ (нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности распространение эпизоотий или иные тяжкие последствия).

По данным следствия, в августе 2018 года в Ливенском районе на свиноферме, принадлежащей АОНП «Успенское», пало 19 голов свиней. В пробах патологического материала был обнаружен вирус АЧС, который подтвержден протоколом лабораторных исследований ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных». В связи с этим, введены ограничительные мероприятия — карантин по АЧС, утвержден план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага в АОНП «Успенское» и по предупреждению новых случаев заболевания.

Однако, в нарушение требований ветеринарного законодательства, обязательства по учету и идентификации свиней, содержащихся в АОНП «Успенское», не исполнены, что привело к возникновению повторной вспышки АЧС и введению ограничительных мероприятий на территории Ливенского района Орловской области.