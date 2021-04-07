В Орловской области возбудили уголовные дела по фактам хищения средств нацпроекта «Демография»

Прокуратурой Верховского района Орловской области проведена проверка соблюдения требований законодательства при расходовании бюджетных средств, выделенных на реализацию национального проекта «Демография».

Установлено, что в рамках исполнения федеральной программы «Старшее поколение» национального проекта «Демография» между казенным учреждением области «Центр занятости населения Верховского района», обществом с ограниченной ответственностью «Орловский учебный центр» и гражданами заключены трехсторонние контракты по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования.

По результатам исполнения контракта к оплате предъявлены фиктивные документы об оказании образовательных услуг в отношении четырех лиц, которые фактически обучение не проходили.

Аналогичные факты в отношении ещё двух лиц выявлены при проверке исполнения контрактов, заключенных казенным учреждением с ПОУ «Орловский учебный центр ДОСААФ России».

Сумма необоснованно выплаченных учреждением денежных средств составила 28,7 тыс. рублей.

По материалам прокурорской проверки, направленным в следственные органы для организации уголовного преследования виновных должностных лиц, возбуждены два уголовных дела по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения).

В связи с отсутствием надлежащего контроля со стороны КУ ОО «Центр занятости Верховского района» за посещаемостью курсов и за использованием сертификатов на обучение прокуратурой Верховского района внесено представление директору учреждения.

Ход расследования уголовных дел и результаты рассмотрения акта прокурорского реагирования находятся на контроле органов прокуратуры.

По информации прокуратуры Орловской области