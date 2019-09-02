2 сентября 2019



В Орловской области возбуждено уголовное дело по факту смерти работника сельхозпредприятия

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, 30 августа 2019 года в селе Навесное Ливенского района на территории ООО «Сельхозинвест» при производстве работ в силосной яме был смертельно травмирован 50-летний водитель грузовика. На грузовой автомобиль задним ходом наехал погрузчик. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, информирует СУ СК по Орловской области.

 

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Опубликовано 02 Сен 2019 в 12:25. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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