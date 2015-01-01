В Орловской области возможно ухудшение погоды

По данным Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня, 27 декабря, в Орле и области прогнозируется ухудшение погодных условий и неблагоприятные метеоявления: осадки в виде мокрого снега, гололедица, порывы ветра до 18 метров в секунду.

Исходя из прогноза, на территории региона существует вероятность возникновения происшествий, связанных с нарушением в функционировании объектов жизнеобеспечения населения, повреждением (обрывом) ЛЭП и воздушных линий связи, затруднениями в передвижении всех видов транспорта, ограничениями при проведении высотных работ, нарушениями в работе системы ЖКХ, ТЭК и дорожно-коммунальных служб, информирует пресс-служба администрации г. Орла.

В этот период в Орле структурными подразделениями мэрии организовано выполнение комплекса превентивных мероприятий по снижению риска возникновения ЧС и уменьшения их последствий. Усилен контроль за состоянием и работоспособностью систем жизнеобеспечения и электроснабжения населения, особое внимание обращено на социально-значимые объекты и объекты с круглосуточным пребыванием людей.

Жителям города Орла рекомендуется не оставлять автотранспортные средства на длительную стоянку вблизи рекламных конструкций, сухих деревьев, а также вблизи многоэтажных жилых домов и административных зданий, для исключения случаев падения слабоукрепленных конструкций на личный автотранспорт.

 

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Опубликовано 27 Дек 2016 в 12:31. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 45

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