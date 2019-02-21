В Орловской области возможно усиление ветра

21 и 22 февраля на территории Орловской области ожидаются неблагоприятные погодные явления.

По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 21 февраля по 21 час 22 февраля на территории области облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой снег, днем небольшой снег. Ветер северо-западный 8-13, местами порывы до 19 м/с. Температура воздуха ночью -9°С…-14°С, днем -5°С…-10°С.

Неблагоприятные метеоусловия могут стать причиной чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.

Главное управление МЧС России по Орловской области обращает внимание жителей региона на необходимые меры безопасности.