26 мая 2020



В Орловской области вредителей будут ловить на аромат любви

Специалисты Россельхознадзора приступили к феромонному мониторингу насекомых вредителей, имеющих карантинное значение для РФ. Проникновение, распространение и акклиматизация карантинных вредных организмов приводят к значительным потерям урожая сельскохозяйственных культур и большим затратам на борьбу с ними, а также к косвенным потерям – снижению качества урожая, сокращению возможностей экспорта и т.д.

Применение феромонных ловушек — это надёжный и эффективный способ обнаружения очагов карантинных вредителей, даже при низкой численности популяции. Достаточно одной ловушки, чтобы провести фитосанитарное обследование в радиусе до 5 км.

Феромоны — это биологически активные вещества, выделяемые насекомыми для привлечения особей своего вида. Феромонные ловушки абсолютно безвредны для человека и окружающей среды, зато позволяют в короткие сроки и на больших территориях эффективно выявлять очаги заражения карантинными видами насекомых-вредителей, предотвращать их распространение, а также успешно бороться с ними.

Феромонный мониторинг позволяет оперативно получать достоверную информацию о карантинном фитосанитарном состоянии обследуемых объектов, своевременно применять меры по локализации и ликвидации очага выявленного карантинного вредителя и контролировать качество проводимых ликвидационных мероприятий в карантинной фитосанитарной зоне.

В текущем году феромонный мониторинг не ограничится только сельскохозяйственными угодьями, он коснётся всех объектов высокого фитосанитарного риска и продлится до конца лета. Феромонные ловушки поставят на: восточную и персиковую плодожорку, калифорнийскую щитовку, американскую белую бабочку, усачей рода Monochamus, западного кукурузного жука, картофельную и томатную моль, капрового жука, коричнево-мраморного клопа. Кроме того, будут размещены феромонные ловушки на червеца Комстока, сибирского непарного шелкопряда, дынную муху, азиатскую и египетскую хлопковых совок, яблонную муху, тутовую щитовку, средиземноморскую плодовую муху, четырехпятнистую зерновку, азиатского усача, американского коконопряда, хлопковую моль, лесного кольчатого шелкопряда. Особое внимание будет уделено участкам, засеянным импортным семенным и посадочным материалом.

Сведения о том, появились ли в регионе «незваные» гости, начнут поступать уже через 3 — 4 недели, когда первые развешанные ловушки снимут и отправят на исследование в лабораторию, для проведения идентификации собранных насекомых

 

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Опубликовано 26 мая 2020 в 11:40. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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